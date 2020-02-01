Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

Екатерина Репяхова опубликовала эмоциональный пост

Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой Фото: instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик, который отметился скандалом вокруг своей личной жизни, женится в четвертый раз. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяхова, которая младше его на 28 лет. По словам певца, свадьба состоится очень скоро – в 2020 году.

Не пропустите в видео: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали четвертую годовщину отношений:

Многие поклонники осуждают выбор кумира и обвиняют Екатерину в меркантильности. Девушка не раз оправдывалась и говорила, что с народным любимцем ее связывают исключительно романтические чувства. Но после заявления о скорой свадьбе Репяхова пожаловалась на "травлю" и преследования. Так, на своей странице в Instagram девушка пожаловалась, что люди на концертах стали ее пристально рассматривать, снимать видео на телефоны и даже преследовать.

"Последние три дня у нас с ВП были кассовые концерты в Киевской области. Я стала замечать, что люди реагируют на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне... Мне становится все тяжелее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я богатой жизни захотела, ради денег ВП)... Вчера я заметила, как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации... Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: "Мы вас узнали, вы Катя". А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно", – написала избранница Виктора Павлика.

Читайте также: Екатерина Репяхова эмоционально обратилась к бывшей жене Виктора Павлика

Виктор Павлик был женат трижды: первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына, затем у певца были отношения длиной в восемь лет со Светой, родившей ему дочь Кристину, а после любвеобильный Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел.

В 2016 году Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться со своим концертным директором Екатериной Репяховой.

Напомним, что ранее экс-жена Виктора Павлика обнародовала его обнаженные фото.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.