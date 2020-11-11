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Виктора Дробыша срочно госпитализировали в Москве: причина

Сегодня, 09:46

У композитора обнаружен коронавирус

54-летнего знаменитого композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в состоянии средней тяжести. У продюсера диагностировали коронавирус, сообщает Mash.

Сообщается, что сейчас Дробыш находится в одной из московских клиник с пневмонией.

"У известного композитора, автора песен Кристины Орбакайте, Григория Лепса и "Бурановских бабушек" — положительный тест на COVID-19 и пневмония. Он в состоянии средней тяжести, но врачи решили подстраховаться и положить Дробыша в больницу, чтобы болезнь не развилась в более тяжелую форму", – говорится в сообщении.

Виктор Дробыш
Виктор Дробыш
Фото: instagram.com/drobysh_forever

Отметим, что коронавирусом также успели переболеть и многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук и многие другие.

Ранее мы сообщали, что ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", Анатолий Анатолич получил позитивный текст на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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