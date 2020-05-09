Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены Дэвида

Звезда рассказала о непростом периоде в своих отношениях

Певица и дизайнерка Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены своего мужа Дэвида. Знаменитость вспомнила о непростом периоде в их отношениях, случившемся незадолго до звездной свадьбы.

В минувшем месяце Виктрия Бекхэм отпраздновала 46-летие. Сегодня.Lifestyle вспомнил лучшие цитаты иконы стиля.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: Instagram

В этом году 45-летняя Виктория и 46-летний Дэвид Бекхэмы отмечают 21-ю годовщину своего брака. Но оказывается, их свадьба однажды чуть не сорвалась. Как пишет издание Mirror, в самом начале отношений "перчинка" узнала, что возлюбленный ей изменил.



Для Виктории новость об измене любимого стала настоящим ударом, так как на тот момент она еще находилась в туре с группой Sipce Girls и была беременна первенцем. Примечательно, что Дэвид сам позвонил ей и сообщил неприятную новость. Футболист рассказал, что его обвинили в том, что он целовался с другой женщиной. При личной встрече с тогда еще будущим мужем Ви не смогла держать себя в руках.



"Я подошла к нему и ударила его. Я не планировала это, да и раньше никого не била. Это произошло инстинктивно, я так разозлилась, мне было обидно и больно", – говорит певица.

Виктория утверждает, что она была настолько подавлена, что даже думала о суициде. Дэвид, видя, как плохо его возлюбленной, тоже думал о самоубийстве. В результате пара на время уехала на озеро Комо в Италию, чтобы разобраться в своих отношениях.

Виктория поверила возлюбленному и согласилась выйти за него замуж спустя четыре месяца после рождения сына Бруклина в июле 1999 года.

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