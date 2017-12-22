Виктория Бекхэм обвинила Хлою Морец в модном провале своего сына

В Instagram 43-летней Виктории Бекхэм появился забавный снимок ее сына, 18-летнего Бруклина. Супруга знаменитого футболиста разместила в соцсети фото своего сына и сравнила его с главным героем детского мультсериала "Дэннис-мучитель". В таком модном "провале" Виктория обвинила 20-летнюю девушку Бруклина – американскую актрису Хлою Морец. На снимке Бруклин позирует в красно-черной клетчатой рубашке со взъерошенными волосами.

"Эти волосы...что ты наделала, Хлоя?", – подписала фото Бекхэм. Конечно же, обвинение оказалось шуточным. Для Хлои внешний вид бойфренда, который обычно одевается весьма стильно и со вкусом, скорее всего, тоже стал неожиданностью и вызвал улыбку: "Ха-ха-ха, о боже", – прокомментировала снимок Морец.

Фото: Instagram

Напомним, Виктория Бекхэм похвасталась семейным фото в Instagram. На фото Бруклин и Дэвид позируют в костюмах с прикрепленными к ним розами. Известно, что семья Бекхэм посетила свадьбу брата Виктории.

Ранее Виктория и Дэвид Бекхэм впервые за долгое время вышли в свет вместе.