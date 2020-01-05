Виктория Бекхэм объяснила, почему не считает себя красивой

Знаменитость стала лицом февральского выпуска популярного издания

Виктория Бекхэм снялась для Harper's Bazaar Фото: instagram.com/bazaaruk

45-летняя Виктория Бекхэм, которая станцевала с сыном под песню Spice Girls, снялась для британского Harper's Bazaar в одежде собственного бренда и рассказала о том, почему не считает себя красавицей.

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Экс-певица и дизайнерка Виктория Бекхэм стала лицом февральского выпуска популярного глянца. В Instagram звезда поделилась результатами съемки, для которой, к слову, позировала в одежде собственного бренда Victoria Beckham Beauty.

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В интервью изданию Harper's Bazaar UK Виктория поделилась мыслями о красоте и работе. По словам знаменитости, она вовсе не считает себя красивой.

"Считаю ли я себя красивой? Нет, абсолютно нет. Но я делаю лучшее из того, что имею. Я знаю все свои недостатки и улыбаюсь: я такая, как есть, и не собираюсь пытаться что-либо исправлять. Мне понадобилось много времени, чтобы признать, что в 45 лет со мной на самом деле все так", – говорит Бекхэм.

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Бывшая "перчинка" также призналась, что счастлива иметь потрясающую работу, которая приносит только положительные эмоции и комфорт.

"Мне очень повезло иметь такую работу, которая не похожа на работу. Это моя страсть. Так что да, я обожаю ходить на работу", – говорит Виктория.

А не так давно Виктория Бекхэм появилась обложке польского Vogue.

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