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Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве

Дизайнер Виктория Бекхэм поделилась архивным семейным фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Виктория Бекхэм показала архивное детское фото
Виктория Бекхэм показала архивное детское фото
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дизайнер Виктория Бекхэм часто поздравляет своих близких в соцсетях, публикуя милые фото и оставляя забавные подписи. В этот раз Виктория Бекхэм трогательно поздравила маму с днем рождения. Дизайнер поделилась редким семейным кадром на странице в Instagram.

44-летняя Виктория Бекхэм опубликовала архивное семейное фото, на котором позирует со своими родителями – Жаклин и Энтони Адамс. Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве.

"С днем рождения, мама! Просматривая семейные фотографии, я заметила, что кое-кто часто позировал в одном "костюме" - есть что обсудить! Много поцелуев в твой день рождения!", – написала Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram.

Виктория Бекхэм в детстве с родителями
Виктория Бекхэм в детстве с родителями
Фото: instagram.com/victoriabeckham

К слову, недавно звездная семья отметила 20-й день рождения старшего сына Бруклина. Дэвид Бекхэм опубликовал серию архивных фото сына, на которых он совсем маленький.

Напомним, также, что Виктория Бекхэм призналась, что бесит в ней ее мужа.

Ранее мы писали, что голливудская дива Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве.

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Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм архивное фото
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