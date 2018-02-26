Виктория Бекхэм получила серьезную травму

Сегодня, 11:11

Бекхэм неудачно упала, когда каталась на лыжах

Виктория Бекхэм. Фото: AFP
Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Дизайнер Виктория Бекхэм, которая стала главной героиней испанского Vogue, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображена с костылями. Как оказалось, Бекхэм неудачно упала, когда каталась на лыжах. 

"Спасибо всем, кто мне написал! Это всего лишь компрессионный перелом! Мне просто нужен небольшой отдых!" – прокомментировала свой снимок Виктория.

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Фото: Instagram    

Ранее Виктория Бекхэм рассказала сколько тратит на ежедневный уход за собой и поделилась любимыми марками уходовой косметики. Виктория призналась, что из-за частых гастролей и смены макияжа ее кожа лица часто страдала, но когда график работы звезды стал более спокойным и Виктория перешла на более плавный темп жизни, она смогла нормализовать состояние своей кожи и составить четкую программу по уходу за собой.


Напомним, Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии. По мнению поклонников, для рекламы своей новой коллекции экс-супруга Дэвида Бекхэма выбрала слишком худощавую модель. 
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"Сегодня"

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