Виктория Бекхэм попала в скандал, опубликовав видео с оголенным бюстом модели

Поклонники звезды уверены, что публикацию вскоре удалят модераторы

Экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм нарушила правило Instagram – звезда опубликовала видео, которое может расцениваться, как материал эротического характера.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

На ролике крупным планом изображена оголенная модель, одетая в прозрачную блузу, а на шее у нее красуется крупное украшение. Таким образом Виктория объявила о запуске новой весенне-летней линейки ее одежды и аксессуаров на 2021 год.

Скриншот: Instagram Виктории Бекхэм

Сквозь одежду модели на кадре просвечивается оголенный бюст, что и вызвало огромную волну критики в адрес Виктории со стороны ее подписчиков. Многие не могли понять, можно ли размещать такой контент в Instagram и интересовались у Виктории, почему она решила нарушить правила соцсети – не публиковать "голые" фото и видео.

По правилам Instagram, в соцсети нагота на фото и видео может присутствовать только на изображениях картин или скульптур.

Виктория не стала отвечать поклонникам, и пост она оставила на странице. Хотя многие не сомневаются – совсем скоро модераторы Instagram удалят публикацию звезды.

Ранее СМИ сообщили, что Виктория и Дэвид Бекхэм тайно переболели коронавирусом. Мы также писали, что Виктория Бекхэм показала редкое совместное фото детей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться