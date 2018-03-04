Виктория Бекхэм шокировала поклонников, выйдя в свет на костылях и каблуках

Несмотря на то, что Виктория была вынуждена передвигаться на костылях, она надела сапоги на высоком каблуке

Кажется, Виктория Бекхэм уже просыпается с идеальной укладкой, макияжем и на каблуках. Даже временная необходимость передвигаться на костылях не могла заставить Викторию Бекхэм забыть о моде.

Папарацци удалось запечатлеть супругу Дэвида Бекхэма, когда она отправлялась в аэропорт, чтобы оттуда улететь в Нью-Йорк. Дизайнер выбрала коричневую юбку в пол и зеленую водолазку: образ она дополнила крупными солнцезащитными очками. Несмотря на то, что Виктория была вынуждена передвигаться на костылях, она надела сапоги на высоком каблуке!

Отметим, что в конце февраля Виктория рассказала поклонникам о травме ноги, опубликовав снимок, на котором она была запечатлена на костылях.

По словам Виктории, она неудачно спустилась со склона на горнолыжном курорте и повредила ногу.

"Спасибо за поддержку. Небольшой перелом. Просто нужно отдохнуть!", – отметила Виктория в соцсети.

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