Виктория Булитко ответила на заявление Остапчука о их романе
Актриса прореагировала на шутку Владимира
Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук решил в честь Дня смеха разыграть поклонников и заявил, что у него роман с актрисой Викторией Булитко. Мол, именно она его настоящая любовь. Шуточную волну подхватила и сама звезда "Дизель шоу".
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На своей странице в Instagram Виктория написала, что их "роман" продлился ровно 5 минут на съемках анонса проекта и закончился, так и не начавшись.
"00:05. Ровно столько длились наши отношения. Вова, я же говорила: "Счастье любит тишину!" Поэтому все закончилось, так и не начавшись... Вова, прости! Вова, прощай... Я ухожу, а ты не грусти... Пошла к другому танцору, которому ничего не мешает танцевать", – шуточно написала Виктория Булитко.
Как известно, артисты участвовали в проекте "Танці з зірками-2019". Виктории Булитко тогда приписывали роман с ее партнером по паркету Дмитрием Дикусаром. В действительности звезда "Дизель шоу" уже пять лет состоит в отношениях с мужчиной, который ничего общего с шоу-бизнесом не имеет.
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