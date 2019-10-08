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Виктория Булитко призналась, что состоит в романтических отношениях

Актриса прокомментировала информацию о романе с Дмитрием Дикусаром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко, которая принимает участие в шоу "Танці з зірками", в рамках программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", призналась, есть ли у нее молодой человек. В частности, звезда прокомментировала информацию о романе с партнером по танцевальному шоу – хореографом Дмитрием Дикусаром.

Так, Виктория Булитко развеяла слухи об отношениях с партнером, сообщив, что с Дмитрием у нее исключительно рабочие отношения.

"У нас есть роман, но только на паркете", – говорит актриса.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Фото: пресс-служба

А вот в романтических отношениях Виктория Булитко состоит с другим мужчиной. Правда, его имя на данный момент звезда держит в тайне.

"Да, я, так сказать, не одинокая. Могут все расслабиться. Даже Дикусар", – заявила Булитко.

Ранее мы также писали, что в семье звезды "Дизель Шоу" произошло пополнение. Актер и художественный руководитель Егор Крутоголов стал отцом во второй раз. А до этого 39-летнему Егору Крутоголову провели серьезную операцию, так как ранее актер попал в серьезное ДТП.

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Дмитрий Дикусар Виктория Булитко Танці з зірками 2019
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