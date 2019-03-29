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Виктория из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала, почему скрывает бойфренда

Виктория Смиюха призналась, что счастлива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Виктория Смиюха
Виктория Смиюха
Фото: Facebook-страница Виктории Смиюхи

Виктория из группы "НеАнгелы" скрывает нового бойфренда. Об этом она эксклюзивно заявила журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" в 9:30.

Певица пришла на премьеру фильма "Дамбо" под ручку с парнем. Девушка всячески отрицала наличие любимого человека, и в конце призналась, что пока просто не хочет афишировать нового избранника.

"Я пока хотела бы, чтобы это осталось тайной не только для зрителя, но и для меня. Я самой себе боюсь признаться, что я счастлива. Я не люблю забегать наперед. Хочу, чтобы мое счастье было действительно за семью замками, это очень важно", – говорит Виктория Смиюха журналистам.

Вика из "НЕАНГЕЛОВ"
Вика из "НЕАНГЕЛОВ"
Фото: Facebook-страница Виктории Смиюхи

Вика призналась, что после того, как несколько лет назад ее бросил жених, она тщательно оберегает личную жизнь. Лишь недавно артистка выложила в социальные сети фотографию, на которой изображена рука мужчины, однако уже скоро удалила ее.

"Зірковий шлях" – только достоверная информация без слухов и домыслов. В программе освещаются самые актуальные новости и оригинальные репортажи о жизни богатых и знаменитых.

Смотрите видео о том, какие знаменитости посетили премьеру фильма "Дамбо":

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