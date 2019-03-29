Виктория из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала, почему скрывает бойфренда
Виктория Смиюха призналась, что счастлива
Виктория из группы "НеАнгелы" скрывает нового бойфренда. Об этом она эксклюзивно заявила журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" в 9:30.
Певица пришла на премьеру фильма "Дамбо" под ручку с парнем. Девушка всячески отрицала наличие любимого человека, и в конце призналась, что пока просто не хочет афишировать нового избранника.
"Я пока хотела бы, чтобы это осталось тайной не только для зрителя, но и для меня. Я самой себе боюсь признаться, что я счастлива. Я не люблю забегать наперед. Хочу, чтобы мое счастье было действительно за семью замками, это очень важно", – говорит Виктория Смиюха журналистам.
Вика призналась, что после того, как несколько лет назад ее бросил жених, она тщательно оберегает личную жизнь. Лишь недавно артистка выложила в социальные сети фотографию, на которой изображена рука мужчины, однако уже скоро удалила ее.
"Зірковий шлях" – только достоверная информация без слухов и домыслов. В программе освещаются самые актуальные новости и оригинальные репортажи о жизни богатых и знаменитых.
Смотрите видео о том, какие знаменитости посетили премьеру фильма "Дамбо":
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