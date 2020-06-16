Виктория Маремуха позировала в роскошных свадебных платьях и рассказала о предстоящей свадьбе с Луи

Телеведущая намерена воплотить свадьбу мечты

Телеведущая "Эксклюзив" в популярном утреннем шоу "Ранок з Україною" Виктория Маремуха опубликовала фотографии в трех роскошных свадебных платьях. Так, знаменитость рассказала подписчикам интересные новости об их с Луи предстоящей свадьбе.

Как известно, Виктория Маре уже более трех лет состоит в отношениях со своим возлюбленным, французом Луи. В новой публикации в Instagram телеведущая дала ответ на вопрос, который интересует многотысячную армию ее поклонников – будет ли их свадьба.

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"Мы с Луи думали просто расписаться, позвать родителей, близких друзей и выпить игристого. Но карантин испортил все планы, и наши французы пока не могут прилететь. Однако, мы в этом нашли огромный плюс – у нас есть куча времени, чтобы подсобрать деньжат и спланировать свадьбу нашей мечты", – написала Виктория Маре.

Поэтому финалистка "Супермодели по-украински"-2 начала с самого главного для невесты – выбора платья.

Виктория Маре выбирает свадебное платье Фото: instagram.com/vicky_mare

На серии снимков Виктория позировала в трех разных платьях украинского производителя и предложила подписчикам выбрать лучшее.

Виктория Маре Фото: instagram.com/vicky_mare

Также телеведущая сообщила, что ей уже не терпится показать платье Луи, но все же считает, что это плохая примета.

Виктория Маремуха показала свадебные платья Фото: instagram.com/vicky_mare

Ранее жена Виктора Павлика показала второй свадебный наряд.

Также свои не опубликованные свадебные фото показали принц Швеции Карл Филипп и принцесса София.

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