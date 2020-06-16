Виктория Маремуха позировала в роскошных свадебных платьях и рассказала о предстоящей свадьбе с Луи
Телеведущая намерена воплотить свадьбу мечты
Телеведущая "Эксклюзив" в популярном утреннем шоу "Ранок з Україною" Виктория Маремуха опубликовала фотографии в трех роскошных свадебных платьях. Так, знаменитость рассказала подписчикам интересные новости об их с Луи предстоящей свадьбе.
Как известно, Виктория Маре уже более трех лет состоит в отношениях со своим возлюбленным, французом Луи. В новой публикации в Instagram телеведущая дала ответ на вопрос, который интересует многотысячную армию ее поклонников – будет ли их свадьба.
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"Мы с Луи думали просто расписаться, позвать родителей, близких друзей и выпить игристого. Но карантин испортил все планы, и наши французы пока не могут прилететь. Однако, мы в этом нашли огромный плюс – у нас есть куча времени, чтобы подсобрать деньжат и спланировать свадьбу нашей мечты", – написала Виктория Маре.
Поэтому финалистка "Супермодели по-украински"-2 начала с самого главного для невесты – выбора платья.
На серии снимков Виктория позировала в трех разных платьях украинского производителя и предложила подписчикам выбрать лучшее.
Также телеведущая сообщила, что ей уже не терпится показать платье Луи, но все же считает, что это плохая примета.
Ранее жена Виктора Павлика показала второй свадебный наряд.
Также свои не опубликованные свадебные фото показали принц Швеции Карл Филипп и принцесса София.
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