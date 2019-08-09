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Вилли Токарева похоронили в Москве: фото

Церемония прощания прошла в храме на Таганке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Поклонницы пришли попрощаться с Вилли Токаревым
Поклонницы пришли попрощаться с Вилли Токаревым
Фото: Getty Images

9 августа в Москве попрощались с известным российским певцом Вилли Токаревым, который умер 4 августа в онкоцентре в возрасте 84-х лет. 

Более детально о смерти Вилли Токарева смотрите в видео:

Похоронили исполнителя шансона на Калитниковском кладбище, а церемония прощания прошла в храме на Таганке. Провести в последний путь Вилли пришли его самые близкие – жена Юлия Бединская-Токарева, дети и коллеги, а в частности - музыкант Стас Намин, актер Александр Рапопорт, певец Михаил Шуфутинский и другие знаменитости.

Похороны Вилли Токарева в Москве
Фото: Getty Images
Похороны Вилли Токарева в Москве
Фото: Getty Images
Похороны Вилли Токарева в Москве
Фото: Getty Images
Похороны Вилли Токарева в Москве
Фото: Getty Images
Похороны Вилли Токарева в Москве
Фото: Getty Images
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Отметим, что музыкальное образование Токарев получил в Ленинграде. После учебы он сменил несколько оркестров и ансамблей, а перед эмиграцией в США работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения. 

В 1980-х Вилли основал свой лейбл "One Man Band", где записал около двадцати альбомов. В этот период он работал в русском ресторане "Садко", а потом в ресторанах "Приморский" и "Одесса", где ему аккомпанировала Ирина Ола. В 1989 году Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами, где был тепло принят публикой. В 2005 году Токарев переехал в Москву и открыл в собственном доме на Котельнической набережной студию звукозаписи.

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4 августа 2019 года Вилли Токарев умер от онкологии в одной из московских больниц. 

Певец был женат трижды. У него осталось четверо детей: три сына и дочь. Последняя его семья, 41-летняя супруга Юлия, 19-летняя дочь Эвелина и 16-летний сын Милен живут в США.

Также предлагаем вам подборку лучших песен легендарного шансонье Вилли Токарева. 

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