Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Продюсер потребовал у артиста 300 тысяч долларов за "свободу"

Украинский певец Виталий Козловский, который признался, что его сердце на данный момент занято, в прямом эфире с Олей Поляковой в Instagram ("Правда или действие") впервые раскрыл подробности громкого скандала со своим продюсером Игорем Кондратюком.

Когда артист принял решение уйти, Виталий предложил Кондратюку разойтись полюбовно, выплачивая на протяжении 3-5 лет деньги, который он заработал за два года сотрудничества с продюсером. По словам Виталия, Игорю такой вариант не понравился и он запросил у подопечного 300 тысяч долларов взамен на "свободу".

Певец Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Он на эту сумму не согласился и сказал: "Послушай, мальчик. Нравится тебе это или нет, но мы посоветовались с юристом, и ты мне должен 300 тысяч долларов. Не спрашивай, за что, столько стоит твоя свобода". Когда я ушел от него, я жил просто в аду. Для меня всюду закрывались двери, меня вызывали все музыкальные редакторы и говорили: "Приезжал Кондратюк и говорил: "Не ставьте его в эфир, будьте солидарны со мной, я же продюсер". Они не знали, какую грязную войну он ведет со мной", – признается Виталик.

Артист вспоминает, что, работая в команде продюсера, у него постоянно не было денег, он работал в минус. Именно в тот момент Виталик принял решение заняться карьерой самостоятельно, вернуть долги Кондратюку и продолжить заниматься творчеством. Но продюсер принял кардинальные меры и запретил артисту исполнять хиты, право на которые принадлежали продюсеру. По сегодняшний день звезда сражается за свою свободу в судах. Козловскому даже запрещали выезжать за границу, в случае если он продолжит петь песни. Но несмотря на все сложности, Виталик ни разу не пожалел, что принял такое решение, ведь после ухода от продюсера стал зарабатывать намного больше.

Продюсер Игорь Кондратюк Фото: facebook.com/kondratjukigor

"Ты выходишь к народу петь новые песни, зал скандирует: "Шекспир", "Пина колада", "Небо плаче", и я, как слуга народа, извините, как зависимый от этих эмоций человек, их пел. На каждом концерте был какой-то человек от Кондратюка, он это снимал, а потом приходили иски. Еще до сих пор идут суды, но я надеюсь, что в ближайший год это закончится. Я несколько раз пытался с этим человеком прийти к консенсусу. Но человек не идет ни на какие контакты. Для меня он был духовным наставником, я к нему прислушивался больше, чем к родному папе, а потом вдруг он делает что-то такое, чтобы тебя просто не стало", – делится певец.

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Но это еще не все детали скандала! Козловский также шокировал Олю Полякову рассказом о квартире, за которую он переплатил Кондратюку 140 тысяч долларов: "Я живу в квартире, которая была куплена на жену Кондратюка, и потом мне через лет 5 передалась, потому что я за нее выплатил деньги. Она стоила 340 тысяч долларов. Квартира неплохая, но это не на эти деньги совершенно. Позже я встретил хозяина этой квартиры, и оказалось, что продали ее за 200. То есть 140 тысяч я просто подарил. Когда мы разошлись, Кондратюк забрал еще машину, которая не была оформлена на меня, но сумма денег за нее уплачена из моего кармана. Это было мое столкновение с огромной несправедливостью".

Напомним, что экс-невеста певца Рамина Эсхакзай ранее заявляла, что причиной расставания стал концертный директор Козловского – Юлия Бакуменко, с которой его связывают не только деловые отношения.

К слову, именно вместе с Юлией Виталий посетил свадьбу подруги – Алины Гросу. Однако недавно Рамина Эсхакзай рассказала о скупости, безразличии Виталия Козловского и его игре на публику. Все это в комплексе привело к их расставанию.

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