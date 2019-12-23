Виталий Кличко зарегистрировался в TikTok: что постит мэр Киева
На первом видео Виталий Кличко играет куклой
Мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировался в китайской социальной сети TikTok. Более того, чиновник уже успел опубликовать два видео. На первом видео Виталий Кличко танцует с новогодней куклой, а на втором – демонстрирует процесс укладки асфальта на Шулявском путепроводе.
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"Живо на Шулявском путепроводе", – подписал мэр Киева короткий видеоролик.
Посмотреть видео и страницу Виталия Кличко в TikTok можно по ссылке. Отметим, на аккаунт экс-боксера подписаны 2,4 тысячи человек. Сам Виталий Кличко пока не подписался ни на кого.
TikTok — китайская социальная сеть, в которой можно создавать короткие музыкальные ролики, прямые эфиры, доступна также стандартная опция – обмен сообщениями. TikTok был запущен в 2016 году и набирает все большей популярности. Основной аудиторией TikTok являются подростки.
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