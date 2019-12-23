Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Виталий Кличко зарегистрировался в TikTok: что постит мэр Киева

На первом видео Виталий Кличко играет куклой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Фото: Facebook-страница Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировался в китайской социальной сети TikTok. Более того, чиновник уже успел опубликовать два видео. На первом видео Виталий Кличко танцует с новогодней куклой, а на втором – демонстрирует процесс укладки асфальта на Шулявском путепроводе.

Смотрите также интервью с Виталием Кличко в рубрике "Кава з перцем":

"Живо на Шулявском путепроводе", – подписал мэр Киева короткий видеоролик.

Посмотреть видео и страницу Виталия Кличко в TikTok можно по ссылке. Отметим, на аккаунт экс-боксера подписаны 2,4 тысячи человек. Сам Виталий Кличко пока не подписался ни на кого.

TikTok — китайская социальная сеть, в которой можно создавать короткие музыкальные ролики, прямые эфиры, доступна также стандартная опция – обмен сообщениями. TikTok был запущен в 2016 году и набирает все большей популярности. Основной аудиторией TikTok являются подростки.

Ранее мы также писали, что Джамала и alyona alyona представили трек о хейте в соцсетях. В новой песне "Забирай" артистки рассказали, от чего страдают звезды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Facebook уничтожит Android собственной операционной системой Кличко представил проект нового генплана Киева (видео) В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело
соцсети Виталий Кличко TikTok
Реклама

Новости партнеров

Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Катя Осадча виклала фото з чоловіком:
Катя Осадча виклала фото з чоловіком: "Так виглядає кохання"
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:34Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Сегодня, 15:01Шоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Вчера, 19:50Events

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Вчера, 17:04Психология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 16:21Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 15:08Fun

Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Вчера, 08:29Events

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 07:54Events

День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Вчера, 07:54Fun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряПсихология

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной