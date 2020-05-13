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Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

Певец заявил, что чувствует себя сейчас абсолютно счастливым

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:58

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно поссорился с отцом экс-невесты, в прямом эфире с Олей Поляковой ответил на заявления Рамины Эсхакзай об отсутствии у них сексуальной жизни. Напомним, девушка ранее в интервью утверждала, что у нее с Виталиком не было интима, сам же Козловский отрицает этот факт. Но затем этот момент в версии прямого эфира, скорее всего, вырезали.

Певец Виталий Козловский с экс-невестой
Певец Виталий Козловский с экс-невестой
Фото: instagram.com/raminalalala

Также 35-летний певец признался, что сейчас его сердце занято девушкой-шатенкой. Правда, раскрывать детали своей личной жизни артист больше не хочет, ведь ему до сих пор кажется, что Рамина использовала его имя для хайпа.

"Я не хочу говорить о прошлых отношениях. Это, как минимум, некрасиво по отношению к теперешней женщине. Прошлые отношения – хороший опыт. Я попал тогда под раздачу ее раскрутки и сейчас не хочу снова называть ее имя. Да, сейчас есть (женщина, – Ред.). Все в доме убрано, красивая и на несколько лет меня младше", – рассказал Виталий.

INSTAGRAM

Позже Полякова акцентировала внимание на том, что у Виталика в доме есть женская косметика, поэтому, вероятней всего, он живет вместе со своей новой избранницей: "У Виталика в доме есть женская косметика, поэтому есть основания думать, что он живет с бабой".

"Да", – не стал отрицать Козловский.

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Напомним, что экс-невеста певца Рамина Эсхакзай ранее заявляла, что причиной расставания стал концертный директор Козловского – Юлия Бакуменко, с которой его связывают не только деловые отношения.

К слову, именно вместе с Юлией Виталий посетил свадьбу подруги – Алины Гросу. Однако недавно Рамина Эсхакзай рассказала о скупости, безразличии Виталия Козловского и его игре на публику. Все это в комплексе привело к их расставанию.

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