Виталий Козловский прокомментировал свое выступление в Москве

Артист выступил на концерте ко Дню Победы

На днях сеть всколыхнула новость о том, что популярный украинский исполнитель Виталий Козловский выступил на концерте в Москве, посвященном Дню Победы. Артист этот факт отрицать не стал и написал большое объяснение на своей страничке в Instagram:

"Я не заперечую своєї участі у концерті в Москві, присвяченому Дню Перемоги!

Але для уникнення спекуляцій вважаю за необхідне сказати наступне.

За останні 4 роки я жодного разу не виступав в Росії і вважаю це недопустимим саме з причин військової агресії. Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги – після тривалих сумнівів погодився. Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив. Переконаний, що ветерани в Москві такі ж, як і в Києві – вони разом пройшли страшну війну, перемогли у ній, заплативши дуже дорогу ціну. Вони йшли до кінця, не ділили себе на нації, це їх пам`ять. І вони заслуговують на те, щоб прожити свої останні роки гідно, відчуваючи нашу вдячність. Протистояння політиків (саме політиків, а не простих людей!!!), яке відбувається нині і призводить до нової війни та смертей моїх земляків – це страшно, але це не має нівелювати історію та подвиг тих, хто переміг у 1945-му. Не має ставати на заваді порозумінню людей адекватних та думаючих.Тому я не відмовився від цього виступу. І коли під час концерту отримав записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" – Я зрозумів, що зробив все правильно", – написал Козловски.

Певец также вспомнил тот факт, что неоднократно выступал в зоне АТО, а также он гордится своим званием Заслеженного артиста Украины: "Я пишаюся званням Заслуженого Артиста України і принциповою умовою мого виступу в Москві було – щоб саме так мене оголосили.

Щоб я мав можливість спілкуватися зі сцени саме як Український артист і просувати українську ідею і нашу правду простим людям", – написал Виталий.

Певец также отметил, что " всегда оставался "патриотом своей Родины" и тот факт, что он выступил на концерте в Москве нельзя рассматривать, как измену: "Зрада – піддаватися істерикам, "бити" один одного, цькувати і затишно себе почувати в атмосфері ненависті та пошуку серед своїх тих, кого можна звинуватити у всіх гріхах", – написал артист.

Напомним, Виталий Козловский на своей странице в Instagram разместил забавные фото со своим отцом.

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