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Виталий Козловский утешил одиноких девушек

Виталий Козловский показал фото с таинственной незнакомкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский после того, как расстался с невестой Раминой Эсхакзай, не был замечен в отношениях. А в честь Дня святого Валентина певец заинтриговал фото с таинственной незнакомкой. Подписчики предположили, что это новая девушка Козловского.

Загадочный снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram и напомнил о выходе новой песни под названием "Мала". Фото Виталий Козловский сопроводил философскими размышлениями о женских переживаниях.

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"Каждая девушка или женщина вне зависимости от возраста иногда чувствует себя беззащитной маленькой девочкой. Возможно, особенно в моменты боли или разочарований в отношениях... Я думаю, что в такие моменты ей хочется "спрятаться" от всего мира и никого не видеть и не слышать. А может ей необходимы понимание, поддержка и дружеские объятия?", – предполагает артист.

Виталий Козловский с таинственной незнакомкой
Виталий Козловский с таинственной незнакомкой
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Кроме того, Козловский поддержал всех одиноких девушек: "В новой песне "Мала", я "обнимаю душой" каждую женщину, которая сегодня, в День святого Валентина, ещё не обрела свою любовь и чувствует себя одинокой... "...Ще буде сонце і світ, ще прийде твій новий день. Лише повір...". С праздником".

К слову, недавно в программе "Ранок з Україною" продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал конфликт с бывшим подопечным Виталием Козловским.

Напомним, украинские звезды поздравили своих любимых с Днем святого Валентина. Маша Ефросинина, Александр Скичко, Катя Осадчая и другие знаменитости поделились трогательными фото.

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