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Виторган впервые вышел в свет с новой возлюбленной: фото

Экс-супруг Собчак пришел на премьеру фильма с известной актрисой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Максим Виторган
Максим Виторган
Фото: instagram.com/mvitorgan

Еще в марте Ксения Собчак и Максим Виторган публично подтвердили свое расставание. Спустя некоторое время появились слухи, о том, что экс-супруг ведущей закрутил роман с новой избранницей -  актрисой Нино Нинидзе.

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Похоже, что эти слухи получили подтверждение. Так, Виторган пришел на премьеру фильма "Гив ми либерти" с новой избранницей – 27-летней грузинской актрисой. Пара вместе не позировала фотографам, но очевидцам удалось заметить, как влюбленные зашли в кинозал, держась за руки. В социальной сети пользователи даже опубликовали фотографию, на которой Максим запечатлен вместе c актрисой.

INSTAGRAM (@zvezdy.showbizzz)

Отметим, что Максим и Нино никаких комментариев касательно своих отношений публично не давали. 

Напомним, что о разрыве отношений Ксении Собчак и 46-летнего актера Максима Виторгана стало известно в марте этого года. Ведущей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, которому Виторган разбил нос 22 января.

Ранее предполагаемый любовник Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов рассказал о травмах после нападения Виторгана.

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