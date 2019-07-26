Виторган впервые вышел в свет с новой возлюбленной: фото
Экс-супруг Собчак пришел на премьеру фильма с известной актрисой
Еще в марте Ксения Собчак и Максим Виторган публично подтвердили свое расставание. Спустя некоторое время появились слухи, о том, что экс-супруг ведущей закрутил роман с новой избранницей - актрисой Нино Нинидзе.
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Похоже, что эти слухи получили подтверждение. Так, Виторган пришел на премьеру фильма "Гив ми либерти" с новой избранницей – 27-летней грузинской актрисой. Пара вместе не позировала фотографам, но очевидцам удалось заметить, как влюбленные зашли в кинозал, держась за руки. В социальной сети пользователи даже опубликовали фотографию, на которой Максим запечатлен вместе c актрисой.
Отметим, что Максим и Нино никаких комментариев касательно своих отношений публично не давали.
Напомним, что о разрыве отношений Ксении Собчак и 46-летнего актера Максима Виторгана стало известно в марте этого года. Ведущей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, которому Виторган разбил нос 22 января.
Ранее предполагаемый любовник Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов рассказал о травмах после нападения Виторгана.
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