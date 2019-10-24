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"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Артистка призналась, что Вениамин ее мужская опора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль, которая ранее поделилась редким школьным фото, показала своего подросшего сына Вениамина. Отметим, что мальчик проживает и учится в Англии, но иногда приезжает к звездной маме в Украину. Тина редко видится с сыном, но, когда они вместе, старается все свое свободное время проводить с ним. На этот раз дива украинского шоу-бизнеса отправилась с Вениамином во Львов и поделилась совместным селфи.

Смотрите также видео Тины Кароль из студии звукозаписи:

Тина Кароль также призналась, что ее 10-летний сын очень похож на своего отца Евгения Огира, который умер от рака в 2013 году. По словам артистки, порой от такой схожести ей "щемит в сердце", но она гордится сыном и радуется, что у нее есть опора.

Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Он – копия папы! В характере, в поведении, в выборе одежды и еды. И лицо… Он растет и я вижу лицо своего мужа перед собой. Иногда щемит в сердце, сложно, но я горжусь и радуюсь. У него есть потенциал стать более взрослым раньше. И это неплохо. Мне нужна опора, он знает об этом. Я должна его подготавливать к жизни раньше, чем это делают детки в Украине. И я знаю, что он нормально возьмет на себя эту ответственность, потому что у него отец был таким", – рассказала Тина Кароль.

Напомним, что недавно Тина Кароль показала соблазнительное видео в облегающем платье.

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