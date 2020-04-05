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Влад и Лилиана Яма впервые показали фото с тайной свадьбы

Пара поженилась в 2014 году

Инна Петрова
Сегодня, 20:30

Влад Яма продолжает радовать своих поклонников. Недавно известный хореограф впервые показал лицо своего сына Леона, а теперь опубликовал архивное свадебное фото. Влад и его жена Лилиана тайно связали себя узами брака в 2014 году.

К слову, недавно MamaRika тайно вышла замуж за Сергея Середу. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган.

Влад Яма с женой
Влад Яма с женой
Фото: instagram.com/liliya_yama

На странице Влада Ямы в Instagram появился пост со свадебным снимком. На нем Лилиана в белом платье с открытыми плечами и в длинной фате, а Влад – в светлом костюме с бабочкой. "21.09.2014", – написал хореограф дату бракосочетания.

INSTAGRAM

Известно, что Влад и Лилиана познакомились в августе 2007 года. Тогда судьба свела их в ночном клубе на танцполе. Вскоре пара начала встречаться, а в 2014 году втайне от всех поженилась. Ямы воспитывают четырехлетного сына Леона.

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