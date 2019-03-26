Влад Топалов о своем здоровье: "Я больше не могу лечиться"

Артист улетел в Токио, оставив Регину Тодоренко с сыном в Москве

Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Известный российский певец Влад Топалов опубликовал забавное фото на своей странице в Instagram и сообщил поклонникам о том, что он "устал лечиться".

"В этом выражении лица, мне кажется, собраны все мои эмоции, касательно состояния моего здоровья, голоса и прочего. Я больше не могу лечиться", – написал Влад.

Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В геолокации она отметил столицу Японии Токио, благодаря чему можно предположить, что артист улетел из Москвы, оставив свою супругу, телеведущую Регину Тодоренко с их маленьким сыном в Москве. Пока неясно, с какой целью Топалов отправился в страну сакуры. Артист не уточнил, от чего именно он лечится, но в комментариях под фото его активно поддержали поклонники, а также его младшая сестра и жена.

Отметим, что Влад и Регина стали родителями в декабре 2018 года. И хотя их сыну Михаилу сейчас всего три месяца, Регина также успела съездить с малышом в Дубай ради съемок в рекламе купальников.

Мы также публиковали милое видео с Владом Топаловым, которые на ролике читает сказку маленькому сыну. Стоит отметить, продолжительное время артисты скрывали, что ждут ребенка, и подтвердили уже очевидный факт лишь на последних месяцах беременности Регины Тодоренко.

О том, где отдыхают и сколько тратят звезды в отпусках смотрите в видео ниже:

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