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Влад Топалов об отцовстве: "Порой страшно бесит"

Артист посвятил пост своему сыну

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018. Пара регулярно публикует милые фото и видео с ребенком. А недавно новоиспеченный отец признался, что, несмотря на все радостные моменты, порой Михаил испытывает его на прочность. Однако Влад Топалов добавил, что улыбка сына подавляет весь негатив.

"Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение))))) в моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он , порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил! и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается – и сразу всё раздражение проходит", – признался Топалов. 

Влад Топалов с сыном Михаилом
Влад Топалов с сыном Михаилом
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, не так давно Влад Топалов в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.

А ранее мы писали, что эпатажная Эми Шумер показала все "прелести" материнства. Актриса шокировала подписчиков новым фото.

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