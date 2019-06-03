Влад Топалов приревновал Регину Тодоренко: что произошло

Регина Тодоренко поделилась пикантным фото

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

На днях Регина Тодоренко заставила своего мужа Влада Топалова приревновать ее. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала кадр, где игриво позирует фотографу в купальнику лежа на песке.

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И хотя снимок получился совершенно не вызывающий, Влад Топалов заявил, что ему не нравится, когда супруга позирует оголенной.

"Ни нраиццца голая жена!", – написал Топалов.

Регина Тодоренко в купальнике Фото: instagram.com/reginatodorenko

Масла в огонь добавила провокационная подпись Регины Тодоренко: "Так тоже иногда приходится работать. Не то, чтобы я переутомилась, просто песок в трусах не всегда приятно, да и глуповато иногда себя чувствуешь лёжа на гольф-поле перед командой гольфистов".

Отметим, в октябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов расписалась, а в декабре у пары родился сын Михаил. Однако на днях Регина Тодоренко заявила, что выходит замуж. Речь идет о грандиозном празднике, ведь телеведущая решила надеть традиционное свадебное платье. Дата свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова пока не известна, однако телеведущая сообщила, что они активно готовятся.

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