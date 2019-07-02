Влад Топалов раскрыл неожиданные детали свадьбы с Региной Тодоренко

Жених признался, что ему нечего надеть на торжество

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов узаконили свои отношения еще прошлой осенью – до рождения сына Михаила. Теперь звездные супруги решили сыграть пышную свадьбу в Италии, куда они на днях уже прилетели. Когда именно должно было состоятся торжество, поклонники артистов достоверно не знали, но жених решил раскрыть все карты и рассказал, что церемония бракосочетания назначена на 3 июля.

Влад Топалов устал от своего сына. Детали в сюжете:

Ко всему, на своей странице в Instagram Влад Топалов признался, что его багаж в аэропорту был утерян. Но самое интересное, что в чемодане находился его свадебный смокинг. Об этом с сарказмом супруг Тодоренко рассказывает подписчикам в опубликованном видео. Также артист отметил, что полностью остался без одежды, а часть вещей ему пришлось одолжить.

1 Июл 2019 в 9:15 PDT INSTAGRAM (@vladtopalovofficial)

Люди, помогите, утерян багаж не по моей вине, естественно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!" – написал Влад под опубликованным видео в социальной сети.

К слову, коллега Регины Тодоренко по шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк ранее сообщила, что вылетает на свадьбу Регины Тодоренко в Италию.

До этого звездная невеста поделилась с поклонниками радостной новостью – состоялась финальная примерка ее свадебного платья, а также нарядов подружек невесты, а их, судя по посту, будет трое. Кроме того, Регина призналась, что ее свадебному образу не хватает одной детали – белья. Однако Регина Тодоренко заявила, что вполне может обойтись без него.

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