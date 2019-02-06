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Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Артист держит малыша на руках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
Влад Топалов с сыном
Влад Топалов с сыном
Фото: Instagram

Известный российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее впервые вышел в свет с Региной Тодоренко после рождения ребенка, порадовал поклонников фото с новорожденным малышом.

На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а кроме этого также  рассказал о трудностях отцовства. На фото сонный Влад с оголенным торсом держит своего малыша, приложив его к плечу. 

Влад Топалов с сыном Фото: Instagram

"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6, а если серьезно! То это – кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!"- с юмором поделился артист под публикацией. 

Напомним, ранее супруги Влад Топалов и Регина Тодоренко показали своего малыша в новом клипе. Также Влад Топалов на своей страничке в Instagram опубликовал забавное семейное видео, на котором они с Региной Тодоренко едут в машине и поют рождественскую песню.

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Источник: Сегодня
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