Влад Топалов заступился за Тодоренко и нарвался на критику в сети

Скандал вокруг ведущей набирает обороты

Российский певец Влад Топалов отреагировал на громкий скандал с Региной Тодоренко, спровоцированный ее словами о домашнем насилии. Супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

После того, как Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года", она разместила на своей странице в социальной сети обращение к подписчикам. В двухминутном видео девушка несколько раз извинилась за свои слова, отметив, что они были "необдуманными".

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тем не менее, на Регину продолжает сыпаться хейт, часть которого досталась и ее мужу – Владу Топалову. Певца обвинили в том, что он не защищает любимую, на что тот принялся отвечать не подбирая слов.

Так, кто-то из пользователей Instagram написал в комментариях к публикации Топалова, что Регина Тодоренко "двуличная и лицемерная". Влад ответил весьма резко.

Скриншот instagram.com/vladtopalovofficial/

Юзеры восприняли негативно такую реакцию звезды, а некоторые заметили, что Топалов удаляет неприятные для него комментарии на своей странице. Кроме того, Топалову припомнили факты из его прошлой жизни, обвинив в пристрастии к алкоголю и запрещенным веществам.

Муж Тодоренко поделился своим взглядом на случившееся под постом своего друга, который в Instagram в жесткой форме попросил недовольных оставить Регину в покое. "Брат, спасибо тебе! Плохие парни навсегда", – написал Влад Топалов.

А накануне Анна Седокова отреагировала на слова Тодоренко и вспомнила, как сбежала от абьюзера. Артистка разместила эмоциональный пост в Сети.

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