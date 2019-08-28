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Влад Яма назвал аутсайдеров проекта "Танці з зірками 2019"

Член жюри танцевального шоу предложил подписчикам поучаствовать в опросе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Влад Яма
Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Звездный хореограф Влад Яма уже несколько сезонов подряд является членом жюри популярного шоу "Танці з зірками 2019". Влад Яма никогда не скрывал своих эмоций после выступлений участников, многие из которых шли на конфликт с судьей. Так было с телепутешественниками Дмитрием Комаровым и Лесей Никитюк, которая гневно ответила на критику Влада Ямы.

Узнайте в видео, как Влад Яма отпраздновал годовщину знакомства с женой:

Однако в этом году Влад Яма не стал изменять традициям и определил для себя тройку аутсайдеров после первого эфира шоу "Танці з зірками 2019". Так, по мнению хореографа, это телеведущая Надежда Матвеева, актер Михаил Кукуюк и певец Михаил Хома (DZIDZIO). Более того, Влад Яма предложил подписчикам поучаствовать в опросе под ироничным названием "Кто должен получить Кубок Дмитрия Комарова?".

"Итак, как и обещал, опрос - перед вами. Кто из уважаемых звезд, по вашему мнению, по результатам первой недели (!) должен получить "Кубок Дмитрия Комарова"?" - поинтересовался Влад Яма.

Влад Яма определил аутсайдеров шоу "Танці з зірками 2019"
Влад Яма определил аутсайдеров шоу "Танці з зірками 2019"
Фото: instagram.com/vladyama_official

Отметим, одни подписчики посчитали этот опрос оскорбительным и посоветовали Владу Яме поддержать участников, которым сложно даются танцы: "Они очень стараются, не у каждого получается... Влад, мы вас очень любим. Лучше поддержите их, будьте добрее", – пишут они. Другие же, наоборот, оценили юмор судьи: "Иногда становится смешно читать комментарии тех, кому не дано понимать легкий юмор, а также смеяться над собой".

Так или иначе, в первом эфире "Танців з зірками 2019" шоу не покинул никто. Кто первым уйдет из проекта, станет известно в воскресенье, 1 сентября. Смотрите также полный список участников шоу "Танці з зірками 2019".

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