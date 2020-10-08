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Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 09:47

Звезды поссорились два года назад на шоу "Танці з зірками"

Два года назад разгорелся конфликт между телеведущей Лесей Никитюк и хореографом Владом Ямой на шоу "Танці з зірками". В интервью "Зірковому шляху" Влад рассказал, удалось ли им с Лесей наладить отношения.

По словам хореографа, все конфликты и ссоры в шоу были не по сценарию, как некоторые могли подумать, а возникали сами по себе.

"Конфликты, которые происходили со звездами, получались спонтанно. Я этого точно не планировал и 100% не хотел. Но что уже произошло, то произошло", – сказал Влад.

Влад Яма и Леся Никитюк
Влад Яма и Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/vladyama_official

Тогда телеведущая Леся Никитюк была не согласна с формулировками хореографа и обиделась на отношение Влада Ямы к ее выступлению.

"С Лесей мы регулярно общаемся на каких-то съемках. И я могу ошибаться, но чувствую, что она до сих пор еще немножко на меня обижена", – заявил Яма.

Тогда под раздачу попал и другой популярный телеведущий – Дмитрий Комаров.

"С Дмитрием Комаровым мы тоже общались. На самом деле я попросил прощения у него сразу после окончания проекта на афтепати. На всякий случай. Он тоже извинился", – объяснил хореограф.

Ранее Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской. Напомним, что недавно жена Влада Ямы рассказала, как сохранить крепкие отношения.

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