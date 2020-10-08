Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"
Звезды поссорились два года назад на шоу "Танці з зірками"
Два года назад разгорелся конфликт между телеведущей Лесей Никитюк и хореографом Владом Ямой на шоу "Танці з зірками". В интервью "Зірковому шляху" Влад рассказал, удалось ли им с Лесей наладить отношения.
По словам хореографа, все конфликты и ссоры в шоу были не по сценарию, как некоторые могли подумать, а возникали сами по себе.
"Конфликты, которые происходили со звездами, получались спонтанно. Я этого точно не планировал и 100% не хотел. Но что уже произошло, то произошло", – сказал Влад.
Тогда телеведущая Леся Никитюк была не согласна с формулировками хореографа и обиделась на отношение Влада Ямы к ее выступлению.
"С Лесей мы регулярно общаемся на каких-то съемках. И я могу ошибаться, но чувствую, что она до сих пор еще немножко на меня обижена", – заявил Яма.
Тогда под раздачу попал и другой популярный телеведущий – Дмитрий Комаров.
"С Дмитрием Комаровым мы тоже общались. На самом деле я попросил прощения у него сразу после окончания проекта на афтепати. На всякий случай. Он тоже извинился", – объяснил хореограф.
Ранее Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской. Напомним, что недавно жена Влада Ямы рассказала, как сохранить крепкие отношения.
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