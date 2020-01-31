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Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

Хореограф прокатил Лилиану на красном Ferrari

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Влад Яма и его супруга Лилиана
Влад Яма и его супруга Лилиана
Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф и шоумен Влад Яма, который показал, как выглядел в 16 лет, отправился вместе со своей семьей на отдых в Америку. Звездные супруги вместе со своим сыном Леоном посетили солнечное Майами, где именитый танцор сделал жене Лилиане неожиданный сюрприз, исполнив ее мечту.

Смотрите также, как Влад Яма отметил двенадцатую годовщину знакомства с супругой Лилианой:

Так, Влад Яма опубликовал на своей странице в Instagram красочное фото в салоне красной спортивной машины – Ferrari. Оказывается, Лилиана мечта о такой поездке, а ее супруг исполнил заветное желание.

"Она мечтала прокатиться на красном Ferrari, а он просто хотел, чтобы ей было хорошо", – прокомментировал фотографию Влад Яма.

Влад Яма с женой в Майами
Влад Яма с женой в Майами
Фото: instagram.com/vladyama_official

Сама Лилиана на своей странице в Instagram поделилась подробностями сюрприза, который преподнес ее супруг: "Сбылась еще одна мечта. Ужасно хотела прокатиться в красном платье на красном Ferrari. Платье нашла несколько дней назад в Майами, когда еще не догадывалась о Ferrari. И по секрету вам скажу: три года назад, сохранила в телефоне фотографию девушки в красном платье на такой машине. Мне захотелось это повторить – и вуаля. Мечтайте, мечты сбываются".

Напомним также, ранее Влад Яма показал родителей и заговорил о пополнении в семье. Хореограф признался, что мечтает о дочери.

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шоу-бизнес Влад Яма танцор хореограф
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