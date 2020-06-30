Влад Яма показал своего 72-летнего отца: как выглядит папа знаменитости

Известный хореограф поздравил отца с днем рождения

Украинский хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма, который недавно заявил, что переболел коронавирусом, показал своего отца, живущего в Запорожье. Совместное фото с папой Яма опубликовал на личной странице в Instagram.

Ранее Влад Яма вспомнил, как завязывались его отношения с женой Лилианой. По его словам, с будущей супругой Влад три месяца ходил за ручку и не хотел торопить события.

Подробнее о романе Влада и Лилианы Ямы смотрите в сюжете:

Так, в социальной сети Влад Яма поделился трогательным снимком, тепло поздравив своего отца с днем рождения. В понедельник, 29 июня, Николаю Петровичу исполнилось 72 года.

INSTAGRAM

"Отцу сегодня 72. Люблю, уважаю и учусь", – подписал селфи Влад Яма.

Фолловеры хореографа отметили сходство мужчин и присоединились к поздравлениям. "Родители это любовь, забота, радость. Берегите их. Без них жизнь неполная. Здоровья вашему отцу и всей семье", – написала в комментариях одна из подписчиц Ямы.

Отец хореографа Влада Ямы Николай Яма – педагог. Вместе с супругой он уже много лет проживает в Запорожье.

Напомним ,что недавно Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк.

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