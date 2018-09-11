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Влад Яма прокомментировал конфликт с Лесей Никитюк

Танцор высказал свое мнение в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official
Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

В воскресенье, 9 сентября, прошел третий эфир шоу "Танцы со звездами", который запомнился всем не только яркими выступлениями знаменитостей, но и неприятными ситуациями, возникшими между участниками и жюри.

После выступления на шоу Леси Никитюк один из членов жюри, знаменитый танцор и хореограф Влад Яма резко высказался в адрес ведущей, на что Леся, не растерявшись, также ответила ему. Пока что знаменитости не уладили конфликт, а лишь комментируют сложившуюся ситуацию в сети.

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Владислав Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Вчерашний эфир был очень эмоциональным, и многие не сдерживал себя в выражениях, это было похоже на тенденцию. Бранный крик Леси Никитюк конечно нельзя было не заметить. И на самом деле, да, я поставил низкую оценку за не очень удачную самбу. Но если бы я ставил оценку только за поведение, то была бы единица. Однако я все же оценил работу и тот небольшой прогресс, пара сделала за неделю. Но вообще считаю, что такие высказывания неприемлемы на шоу. Если бы это были профессиональные соревнования, пара была бы сразу же дисквалифицирована. В шоу пара осталась. Надеюсь, они сделают определенные выводы. Я на этом шоу, чтобы говорить правду и не только восхвалять наших участников просто за их присутствие на паркете. Я за то, чтобы оценивать их работу и прогресс. Успехов всем! ", – написал Яма на своей странице в Instagram.

В комментариях мнение пользователей разделилось: одни поддержали танцора, другие же наоборот были против подобных высказываний в адрес участников.


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