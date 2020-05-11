Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк

Хореограф признался, общаются ли они с ведущей

Все мы помним конфликт, который возник между Владом Ямой и Лесей Никитюк на проекте "Танці з зірками" в 2018 году. Недавно хореограф поделился деталями ссоры с ведущей в прямом эфире в Instagram и рассказал, общаются ли они спустя время.

Сама же Леся Никитюк недавно представила клип на песню о карантине.

Хореограф Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма стал одним из приглашенных гостей Insta-шоу Оли Поляковой "Правда или действие". Певица поинтересовалась у судьи "Танцев" о его взаимоотношениях с Лесей Никитюк. Во время нескольких эфиров "Танців з зірками" Влад Яма критиковал Никитюк, на что та давала достаточно резкие ответы.

"Высказывания Влада Ямы в мой адрес уже третий эфир подряд были некорректными. Потому что он – мужчина, который много лет танцует, а я на сцене третий гребаный раз, это несправедливо ко мне так обращаться", – гневно отмечала Леся.

В беседе с Поляковой Яма от своих слов не отказался. "Я реально увидел поддержку и вспомнил, что надо, простите, ехать в "Эпицентр". Просто не мог в эфире канала сказать. Это чистая правда. Это было похоже. Проблема в том, что на протяжении еще нескольких танцев я еще несколько раз об этом вспоминал", – сказал он.

При этом хореограф похвалил ведущую за ее старательность и стремление освоить танцы. Кроме того, выяснилось, что Влад с Лесей изредка общаются. Более того, ведущая просила у него совета перед тем, как согласиться пойти на танцевальный проект.

"У нее есть мой номер. Не так чтобы часто, но были случаи. Если честно, она мне когда-то звонила перед "Танцами со звездами" и советовалась, стоит ли ей идти. Но я же ее не видел. Я в таких случаях очень осторожен – не только она звонила, многие звонят. Я примерно говорю одно и то же: это сложно, это утомительно, но это приключение, которое бывает раз в жизни. Зачем отказываться", – говорит Яма.

INSTAGRAM

Напомним, что недавно Влад Яма вспомнил, как завязывались его отношения с женой.

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