Влад Яма с женой отпраздновали годовщину свадьбы и показали очаровательные фото

Супруги вместе уже шесть лет

Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма вместе со своей женой Лилианой празднуют годовщину со дня свадьбы. Звездная пара снялась в романтической фотосессии на берегу моря.

Влад и Лилиана официально вместе уже шесть лет. Они воспитывают общего сына Леона. На своей странице в Instagram танцор опубликовал кадры, на которых они с супругой веселятся и обнимаются у воды.

Влад и Лилиана Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

На Владе белая сорочка на запах и черные штаны, а Лилиана надела нежное платье из прозрачной ткани с пышной юбкой.

Влад и Лилиана Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

"Надеюсь, на "чугунную свадьбу" можно и без материальных подарков. Официальному счастью сегодня 6 лет", – подписал свой пост Яма.

Влад и Лилиана Яма Фото: instagram.com/liliya_yama

В комментариях поклонники пары засыпали их комплиментами и пожеланиями: "Какие вы крутые", "Безумно красиво! Счастья вам", "Невероятная пара".

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