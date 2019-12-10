Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

Звездный хореограф поздравил ребенка с днем рождения

Влад Яма с сыном Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф и шоумен Влад Яма, который показал, как выглядел в 16 лет, в 2014 году тайно женился, а уже в 2015 у супругов родился сын Леон. Звездная пара предпочитала не показывать лицо ребенка, хоть и регулярно публиковала фото с Леоном в соцсетях. А вчера, 9 декабря, мальчик отметил день рождения – ему исполнилось четыре года. В честь такого события его отец Влад Яма решил сделать исключение и поделился кадром с сыном.

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Так, на своей странице в Instagram Влад Яма опубликовал фото, на котором впервые показал лицо сына Леона. Однако хореограф все-таки не раскрыл все карты и закрыл глаза ребенка стикером. На снимке также можно заметить супругу звезды Лилиану Яму.

"Нашему Счастью 4 года!.. Не верится и слезы на глазах... Спасибо, Лилиана, за Новую Жизнь!", – подписал кадр Влад Яма.

Влад Яма впервые показал лицо сына Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним также, ранее Влад Яма показал родителей и заговорил о пополнении в семье. Хореограф признался, что мечтает о дочери.

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