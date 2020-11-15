Влада Яму увезли в больницу с прямого эфира "Танців з зірками"

Хореограф травмировался во время выступления

Хореографа Влада Яму госпитализировали во время прямого эфира шоу "Танці з зірками-2020" в это воскресенье, 15 ноября. Судья проекта танцевал вместе с участниками этого сезона Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, после чего его увезли в больницу.

Хореограф Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

О том, что Яма травмировался, стало известно во время двенадцатого выпуска. Что именно произошло с танцором, пока неизвестно. Ждем информации от самого Влада.

Смотрите выступление Влада Ямы в двенадцатом эфире "Танців з зірками":

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