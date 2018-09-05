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Владимир Дантес о Наде Дорофеевой: "Моя жена думает, что я безработный"

Экс-солист группы "ДиО.фильмы" завел видеоблог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Владимир Дантес и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/vladimirdantes
Владимир Дантес и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/vladimirdantes

В 2015 году известная певица и солистка группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева вышла замуж за экс-солиста группы ""ДиО.фильмы" и позже – ведущего Владимира Дантеса.

Надя находится сейчас на пике популярности, в  то время как Владимир решил сделать паузу в музыкальной карьере и работе на телевидении. Похоже, что у Дантеса отличное чувство юмора и самоиронии, ведь его новый блог называется "Муж Нади Дорофеевой", а на своей страничке в Instagram он разместил тизер видеоблога:

"Всем привет, меня зовут Владимир Дантес, мне 30 лет и я безработный. По мнению моей жены – я живу за ее счет. Это правда", – рассказал Владимир.

Предлагаю посмотреть тизер моего влога! А завтра в 17:00 выложу первую серию своего дневника! Ссылка в описании профиля! Подписывайтесь, чтоб ничего не пропустить!) Конечно, пишите комментарии, чтоб я понимал как вам моя идея)

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

Напомним, Владимир Дантес разместил странный и неоднозначный пост в Instagram

Ранее Надежда Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте.

 

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певица надежда дорофеева Владимир Дантес
Источник: "Сегодня"
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