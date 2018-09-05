Владимир Дантес о Наде Дорофеевой: "Моя жена думает, что я безработный"

Экс-солист группы "ДиО.фильмы" завел видеоблог

Владимир Дантес и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/vladimirdantes

В 2015 году известная певица и солистка группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева вышла замуж за экс-солиста группы ""ДиО.фильмы" и позже – ведущего Владимира Дантеса.

Надя находится сейчас на пике популярности, в то время как Владимир решил сделать паузу в музыкальной карьере и работе на телевидении. Похоже, что у Дантеса отличное чувство юмора и самоиронии, ведь его новый блог называется "Муж Нади Дорофеевой", а на своей страничке в Instagram он разместил тизер видеоблога:

"Всем привет, меня зовут Владимир Дантес, мне 30 лет и я безработный. По мнению моей жены – я живу за ее счет. Это правда", – рассказал Владимир.

Напомним, Владимир Дантес разместил странный и неоднозначный пост в Instagram.

Ранее Надежда Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте.