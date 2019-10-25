Владимир Дантес о романе со Светланой Тарабаровой: "Счастлив, что она со мной разошлась"

Артист рассказал, общается ли с экс-возлюбленной

Популярный певец, телеведущий и по совместительству муж Нади Дорофеевой, который недавно вернулся на сцену с ироничным треком "Теперь тебе 30", рассказал о прошлых и нынешних отношениях.

Некогда избранницей Владимира Дантеса была украинская певица TARABAROVA, на тот момент состоявшая в группе REAL O. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Дантес признался: счастлив, что Светлана в какой-то момент ушла от него. Дружеских отношений экс-возлюбленные не поддерживают, а при встрече только здороваются.

"У нас нет дружеских отношений, что мы ходим друг к другу в гости. Когда видимся – всегда здороваемся. Это, конечно, сейчас ужасно прозвучит: счастлив, что она со мной разошлась. В смысле что у нее появилась хорошая семья. Как у меня появилась моя прекрасная, шикарная семья, самая лучшая жена в мире, самая лучшая девушка в мире. И у нее появилась шикарная семья с самым лучшим мужем в мире и все остальное", – говорит Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Владимир также признался, что в начале отношений с Надей Дорофеевой вел себя неправильно и мог позволить себе флирт с другими девушками в присутствии любимой.

"Я был дураком, который мог ляпнуть неправильные вещи, повести себя неправильно. Ну там из серии какие-то флирты. Не в том плане, что я хотел с кем-то познакомиться и провести вечер. Нет, чисто это было на автомате, из серии я же артист. И самое главное, что я мог это делать при Наде. И Надя: "Ты конченый? Может головой подумаешь?". При том, что она в свои 21 на тот момент была мозгами старше меня лет на 10, наверное", – признается артист.

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О конфликте с экс-коллегой Вадимом Олейником, псевдониме, переезде в новый дом Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, а также о будущих детях – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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