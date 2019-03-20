Владимир Дантес признался, как решает конфликты с Надей Дорофеевой

Муж Нади Дорофеевой рассказал, чего никогда не будет происходить в их семье

Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Телеведущий Владимир Дантес признался, что они конфликтуют с супругой Надей Дорофеевой, однако пара научилась находить общий язык в любой ситуации.

В программе "Зе Интервьюер" Владимир Дантес сообщил, что ссорится с женой, и рассказал, как происходит примирение.

"Мы ссоримся, иногда очень сильно. Сейчас просто уже разговариваем. Раньше было расхождение по комнатам, оры, крики, битье посуды, хлопанье дверей и все остальное. Сейчас это просто адекватный разговор. Помолчали-помолчали, занялись сексом и помирились", – говорит Владимир Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Телеведущий также дал совет, как необходимо поступать в моменты недопонимания.

"Мы научились с Надей общаться. С помощью ссор, с помощью разных скандалов находить общий язык и разговаривать. Я считаю, что никто не может причинить тебе большую боль, чем любящий человек. Не поступками, а именно словами. Он знает все твои болевые точки. Нужно учиться разговаривать, не надавливая на эти болевые точки, а действительно по сути, по факту. Потому что если вы переходите на семейный буллинг – это ужасно, это плохо, это неправильно", – считает Дантес.

Кроме того, на вопрос ведущего о ревности Дантес ответил: "Она отсутствует. Надю не воспринимают как девочку, которая может уйти налево".

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