Владимир Дантес прокомментировал "беременность" Нади Дорофеевой

Муж Нади Дорофеевой признался, беременна ли певица

Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Слухи о беременности Нади Дорофеевой появляются в сети регулярно, однако каждый раз солистка группы "Время и стекло" их опровергает. В то же время певица признается, что они с мужем действительно мечтают о пополнении в семействе, однако всему свое время.

Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, на своей странице в Instagram впервые прокомментировал очередную информацию о якобы беременности певицы.

"Надя говорит, что я тут очень красивый, а она выглядит так, как будто будет скоро 3х рожать)) Ну посмотрим))) а пока, для всех любителей шумихи МЫ НЕ БЕРЕМЕННЫ!))))", – написал Дантес.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, ранее Владимир Дантес признался, что у них частенько бывают конфликты с Надей Дорофеевой, и откровенно рассказал, как они их решают. А Надя Дорофеева посоветовала книгу о гармонии в жизни и "алгоритме счастья".

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