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Владимир Горянский откровенно рассказал о втором браке и слухах о сексуальной ориентации

Актер рассказал об отношениях с супругой в откровенном интервью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Владимир и Елена Горянские Фото: facebook.com/VGoryansky
Владимир и Елена Горянские
Фото: facebook.com/VGoryansky

В откровенном интервью программе "На каву з зіркою" на телеканале "Украина" знаменитый украинский актер Владимир Горянский рассказал об отношениях со своей супругой Еленой, об их свадьбе, а также прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации, которые когда-то ходили в желтой прессе.

И для Владимира, и для Елены, которая младше супруга на 15 лет, этот брак – второй в жизни. Горянский до 2011-го был женат на своей коллеге – актрисе Ларисе Горянский, которая подарила ему единственную наследницу – дочь Машу. Расстались супруги без криков и скандалов. Просто чувства перегорели, а взгляды на жизнь стали разными. И об этой не слишком приятной странице из своей биографии актер говорить не хочет. Правда, не слишком любит разговоры и о своей нынешней жене. Но в откровенном интервью рассказал много интересного. В частности о том, что их история любви началась со знакомства в общей компании. А потом дружба переросла в сильные чувства.

Владимир Горянский и его супруга Елена
Владимир Горянский и его супруга Елена
Фото: facebook.com/VGoryansky

Горянский с признанием не медлил. И оказался большим романтиком. Ведь предложение делал не банально, а во время отдыха – в замке в Кракове, на царском троне! 

Но пожениться оказалось не так уж и просто! Ведь особым условием Елены было то, чтобы церемония состоялась только 5 декабря 2015 года! И не иначе, потому что по нумерологии это была идеальная дата для их свадьбы. Но именно поэтому праздник оказался под угрозой: "У меня гастроли. И я говорю – я не знаю, что делать. Ну представляешь, следующий год високосный. Как всегда говорят. Я говорю – я не знаю, как быть, что делать, все. И вот сижу как бы, вопрос открыт. И вдруг мне звонят: "Ты знаешь, 5 декабря спектакля не будет, отмена". Я Лене звоню, говорю: "Ты представляешь, как все сложилось вообще. Само собой отпал спектакль. И я в это время приезжаю и мы расписываемся". 

Актер продолжил: "Мы расписались и потом буквально через неделю улетели в Нью-Йорк к нашим очень близким друзьям. И поехали на свадебное путешествие в Майами".

Владимир и Елена Горянские
Владимир и Елена Горянские
Фото: facebook.com/VGoryansky

И теперь они, влюбленные, как дети, наслаждаются гармоничной и спокойной семейной жизнью. Причем, почти круглосуточно! Да-да, так как любимая никуда не отпускает знаменитого мужа. И речь идет не только об интервью или светских мероприятий. Жена рядом даже когда актер на гастролях.

"Раз поехали вместе, два. И потом просто вошло в традицию", – говорит Елена.

Во время интервью Горянский прокомментировал еще одну пикантную тему. Когда-то о нем в желтой прессе писали, как о представителе нетрадиционной ориентации: "А назовите мне публичных людей, кого не обвиняли.. Каких-то певиц у нас лесбиянками называли. Наркоманами. А кучу артистов, певцов, эстрадников вообще, по-моему, всех перечислили, что уже все там были. Как говорит мой герой в спектакле, душа не имеет пола. Поэтому не приставайте. Я хочу этот момент опровергнуть. Господи разбирайтесь сами, кто с кем спит. Не лезьте ни к кому в постель, я вас прошу", – говорит Горянский.

После этих слов Горянский заверил – что бы о нем ни писали, какой бы ерунды ни придумывали – от этого ему ни холодно, ни жарко. Главное, что он, как и двадцать лет назад, на пике популярности. Он – счастливый отец и муж, рядом с которым женщина его мечты!

Напомним, голливудский актер Самюэл Л. Джексон в интервью рассказал о своей роли в новом фильме Marvel.

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Источник: Сегодня
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