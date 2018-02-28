Владимир Горянский рассказал об отцовстве

Популярный украинский актер Владимир Горянский накануне премьеры сериала "Сувенир из Одессы", в котором он сыграл одну из главных ролей, дал интервью журналу "Караван историй" и рассказал об отцовстве, о новом историческом проекте и игре в театре.

Так, популярный актер признался, что сейчас его 13-летняя дочь Маша мечтает стать артисткой, хотя еще несколько лет назад увлекалась совершенно другими вещами. "Она поет, танцует, играет в драматическом коллективе. Недавно состоялась премьера спектакля по повести Чехова "Черный монах", в котором у Маши главная женская роль. Еще у дочки есть режиссерские задатки. Она себя ищет, пробует. И в тех вопросах, где я могу ей помочь и что-то подсказать, я с удовольствием это делаю, – рассказывает Владимир. - Я, так же как мои родители в свое время, полностью доверяю желаниям и выбору дочери. И уж точно не собираюсь реализовать свои неосуществленные желания в ребенке. Это была бы полная глупость".

Кроме того, популярный актер раскрыл подробности нового проекта с его участием – исторического сериала "Сувенир из Одессы". "Каждый сам заслуживает свою судьбу, так же, как и сам может ее выбирать. Это хорошо видно по моему герою в проекте "Сувенир из Одессы". Я играю отрицательного персонажа, достаточно жесткого и жестокого. У меня роль коррупционера, "скользкого" полицейского Зуева, который часто вступает в сговор с одесским криминалитетом. А так как за все поступки надо платить…Подробности рассказывать не буду, чтобы не выдавать зрителям спойлеры. Для меня это особенный проект, потому что я обожаю работать над историческими картинами. Одесса, неоднозначное время, когда сразу за 1917-м власть сменилась семь раз за три года. А раз это исторические события, то значит, и персонажи более характерные, более проявленные", – поделился актер.

Напомним, Владимир Горянский поделился мистическими подробностями театрального закулисья.