Владимир Кличко отреагировал на избиение его экс-возлюбленной

Украинский боксер намерен проведать актрису в Лос-Анджелесе

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Фото: Getty Images

Украинский боксер Владимир Кличко на днях узнал о том, что его экс-жену голливудскую актрису Хайден Панеттьери избил ее новый возлюбленный Брайан Хикерсон. Стоит отметить, что Кличко весьма обеспокоен таким исходом событий и ищет возможности встретиться с бывшей супругой.

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По информации издания US Weekly, подобное поведение нового бойфренда Хайден боксер считает неподобающим и планирует навестить актрису в Лос-Анджелесе вместе с их дочерью.

"Владимир пытается защитить ее. У него есть планы устроить встречу с Хайден и Кайей. Но Брайан ни при каких условиях не будет там присутствовать", - рассказал инсайдер.

Пока неизвестно, намерен ли Владимир Кличко каким-то образом повлиять на поведение Брайана Хакерсона относительно Хайден Панеттьери. Однако на встречу он настроен решительно.

К слову, это не единственный случай, когда Хиккерсон распускает руки. В прошлом году Хайден Панеттьери лично стала свидетелем пьяной драки ее нового парня с отцом. Видимо, это не насторожило голливудскую знаменитость, которая позже стала жертвой жестокой шутки Брайана Хиккерсона.

Напомним, что 29-летняя актриса родила Владимиру Кличко дочь Кайю-Евдокию. После развода звезд малышка осталась жить со спортсменом в Украине.

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