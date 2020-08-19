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Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной Кристине Горняк: фото

Сегодня, 21:44

Телеведущий устроил сюрприз своей девушке в Турции

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной, нотариусу Кристине Горняк. Об это девушка сообщила в своих Instastories.

Ранее в комментарии Сегодня.Lifestyle Кристина рассказала, что сделает Владимиру сюрприз: пара улетела в Турцию, чтобы отпраздновать годовщину со дня знакомства. Похоже, что сюрприз ожидал и саму Кристину: Владимир сделал ей предложение на яхте, во время их заплыва по Босфору.

Первые фото Горняк опубликовала в соцсети с комментарием: "Я сказала да!"

Скриншот: Instagram Кристины Горняк

До этих кадров Горняк опубликовала видео с Остапчуком, на которых они вместе отдыхали на яхте. Тогда Кристина еще не подозревала, что Владимир тоже готовит ей сюрприз.

Скриншот: Instagram Кристины Горняк

Отметим, что Кристина и Владимир познакомились на свадьбе, которую Остапчук вел в Италии год назад. Тогда пара почти не общалась. Позже они еще несколько раз пересекались на разных мероприятиях, после чего уже не расставались.

Напомним, специально для Сегодня.Lifestyle Кристина Горняк ответила на 12 вопросов о ее возлюбленном, об общих привычках, знакомых и о сюрпризе, который подготовила девушка к их личному празднику. Напомним, Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль.

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