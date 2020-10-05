Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

Ведущий обвинил создателей популярной программы во лжи

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк попали в очередной скандал. Шоумен обвинил создателей популярного телешоу во лжи, связанной с его детьми и бывшей женой Еленой Войченко, и показал, сколько денег тратит на свою семью.

3 октября вышел новый выпуск программы "Светская жизнь" с участием Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Во время интервью ведущая Екатерина Осадчая напомнила, что недавно Остапчук подарил любимой Range Rover, стоимостью более 50 тысяч долларов, в то время, как экс-жена шоумена сообщила, что Владимир не дает ей денег на содержание детей.

В Instastories Владимир Остапчук обвинил создателей программы в том, что те вырезали его комментарий, таким образом выставив его и Горняк в негативном свете.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

"Наверное, чтобы придать "скандальности" ситуации "Светская жизнь" решила сделать для меня очень странную вещь. Мой ответ на этот вопрос вырезали. Я сказал о том, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю их бросить, и я обеспечиваю их", – сказал Остапчук.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Он объяснил ситуацию в нескольких сторис, а также показал фото и скриншоты чеков, в доказательство того, что все же тратит деньги на сына и дочь.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Какую сумму Владимир Остапчук тратит на детей

Ежемесячно ведущий платит более 30 тысяч гривен за частные детский сад и школу для Эмилии и Эвана, а еще 25 тысяч гривен тратит на продукты для них. Звездный отец также покупает детям одежду и дважды в неделю навещает их.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Дополнено.

Подписчики Кристины Горняк в Instagram поинтересовались, связались ли с ней или Владимиром создатели программы "Светская жизнь" после сторис ведущего, и извинились ли те перед парой.

"Сказали, что ничего не видят плохого, что хорошее и романтичное получилось интервью", – написала Горняк в соцсети.

Скриншот: instagram.com/stories/kristygor

Недавно Остапчук и Горняк перенесли свою свадьбу из-за болезни. Пара победила COVID-19 и объявила новую дату церемонии бракосочетания.

Эксклюзивное интервью с Кристиной Горняк и Владимиром Остапчуком смотрите в ролике:

Ранее Владимир Остапчук ответил на постоянные сравнения его невесты с бывшей женой.

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