Владимир Остапчук и Илона Гвоздева покинули "Танці з зірками": все выступления пары

В полуфинале "Танців з зірками" шоу покинула пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева Фото: пресс-служба

17 ноября состоялся полуфинал шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло последним остаться в проекте.

В тринадцатом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Предлагаем вашему вниманию все выступления Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой на шоу. За тринадцать эфиров пара успела продемонстрировать ча-ча-ча, танго, фокстрот, народное диско, контемпорари, пасадобль, венский вальс, джайв, самба, диско, хип-хоп, румбу и фристайл, который Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали в полуфинале вместе с Франсиско Гомесом. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танців з зірками 2019".

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – ча-ча-ча

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – танго

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – фокстрот

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – фристайл

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – народное диско

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – контемпорари

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – пасадобль

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – венский вальс

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – джайв

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – самба

Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин – диско

Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и "Время и Стекло" – хип-хоп

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – румба

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – ча-ча-ча

Владимир Остапчук VS Виктория Булитко – Танец за жизнь

Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Франсиско Гомес – фристайл

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел полуфинал шоу "Танці з зірками 2019". Отметим, в тринадцатом выпуске Оля Полякова презентовала новый хит.

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