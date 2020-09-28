Владимир Остапчук и Кристина Горняк объявили дату свадьбы

Телеведущий рассказал о подготовке к долгожданному событию

Ведущий шоу "МАСКА" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк готовятся к свадьбе, которая состоится уже совсем скоро. О переносе праздника и подготовке к такому важному дню звездная пара рассказала эксклюзивно в программе "Зірковий шлях".

Первоначально Владимир и Кристина планировали свадьбу на 1 октября. Но из-за того, что и Владимир, и Кристина заболели коронавирусом, торжество пришлось отменить.

"Кстати, очень интересная история. Я отправила приглашение в тот день, когда вечером Владимиру стало плохо. И на следующий день, когда мы поняли, что он заболел, я всем написала: "Прошу прощения, свадьбы не будет". Но мы сказали, что не отменяем, мы ее просто переносим", – рассказала Кристина Горняк в программе "Зірковий шлях".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пара уже преодолела болезнь и возобновила все приготовления к свадьбе. В один день с долгожданным торжеством состоится и роспись. Будущие супруги уже выбрали кольца, свадебные наряды, ресторан и ведущих.

"Единственное, что мы еще не выбрали, – меню в ресторане. Это уже мелочи. Вся программа готова. Все ждут", – отметил Остапчук.

Ну, а долгожданный праздник влюбленных состоится уже совсем скоро – через 2,5 недели. "Наша новая дата свадьбы – 15 октября 2020. Очень быстро уже", – объявила пара в интервью программе "Зірковий шлях".

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Напомним, Владимир Остапчук будет вести грандиозный проект "МАСКА" на телеканале "Украина". Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками.

Недавно невеста Владимира Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму.

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