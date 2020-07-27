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Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Сегодня, 10:25

Пара рассказала, соблюдают ли меры предосторожности в Турции и какие ограничения появились в связи с карантином

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк недавно побывали на отдыхе в Турции. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle влюбленные рассказали, как решились на отдых за границей во время пандемии коронавируса, соблюдают ли в Турции все меры предосторожности и как сохранить бодрость, вернувшись домой после отпуска.

Как отдохнули? Не боялись ли лететь во время пандемии?

Владимир: Опасения есть, но сами аэропорты сейчас, как родильное отделение: я в какой-то момент на регистрации хотел сказать "у нас мальчик". Все в масках, дистанция соблюдается. Людей не так много, но есть. Из Борисполя сейчас в основном же чартеры летают. В самолете маски приопустили, но так как это был рейс в 3:30 утра, то моя маска переползла на глаза и я уснул (улыбается). А в общем, я думаю, наше желание увидеть море и заграницу победило страх подхватить вирус.

Кристина: Уже нет. Думаю, мы уже приняли эту ситуацию и у нее есть два варианта: сидеть и бояться либо двигаться вперед, но аккуратно! Вот мы и выбираем второй — жить.

Отметьте плюсы и минусы такой поездки в столь сложное время в мире.

Кристина: Однозначный плюс — не так много людей и на отдыхе, и в аэропортах. Минус один — ограниченное количество мест, куда можно поехать. Очень ограничено!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

Соблюдают ли меры безопасности в Турции?

Владимир: Соблюдаются. От аэропортов до работников отеля (они в масках при +36, бедные). Еду приносят, кальяны запрещены. На пляже расстояния огроменные, и еду, например, носят в одноразовых судочках. Мы ездили в сам Бодрум на один из ужинов, таксист попросил не снимать маску всю дорогу. А когда вечером проезжали полицию на дороге, таксист включил свет в салоне, чтобы видно было, что у нас и в чем мы. Единственное странное требование: по дороге в Киев из Бодрума в самолет запретили проносить рюкзак, если в нем нет камеры или планшета. С планшетом можно, а так — нет. Не понимаю, глупость какая-то.

Кристина: И в Турции, и в аэропортах все соблюдено. Персонал весь в масках и перчатках, как минимум. Везде дезинфекторы, а также уборка номеров чаще. Еще, кстати, есть ограничения по перевозу ручной клади в Турции, так что будьте внимательны.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

Это уже второй ваш совместный отдых. Были ли разногласия при планировании путешествия и во время? Можете ли сказать, что эта поездка еще больше вас сплотила?

Владимир: Все наши 24/7 на самом деле учат нас терпению (шутка). Но мы и правда познаем больше друг друга, учимся, слушаем и наслаждаемся.

Кристина: На самом деле мне комфортно отдыхать с Вовой. Единственное: я такой человек, для которого важно чуть побыть в наедине с самой собой, в тишине. Для медитации, мотивации и вдохновения. Но в этот раз мы были максимально вместе, чтобы насытиться друг другом еще больше. Мы много смеялись, купались, пили шампанское на пляже, но при этом утром занимались спортом.

Ваши лайфхаки, как качественно провести отдых и зарядиться энергией. Какие места для отдыха в Турции посоветуете?

Владимир: Расслабиться. Не строить планов и ожиданий. Медитировать, заниматься спортом, читать и слушать музыку. Посоветую Бодрум, старый город, Стамбул, Каппадокию и Мармарис.

Кристина: Думаю, что каждый летит на отдых со своей целью. Кто-то хочет просыпаться утром для спорта, а кому-то важно отоспаться. Главный лайфхак: следовать своим желаниям и ощущениям.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

Как долго можно оставаться в этом состоянии заряженности, как сохранить его как можно дольше, когда возвращаешься домой к привычному темпу жизни?

Кристина: Вот для меня очень необходимо личное пространство. На отдыхе, если Вова уходил утром на спорт, я включала медитацию и уходила в себя. Бывает, я могу смотреть просто в морскую даль и дышать соленым воздухом — это тоже меня очень наполняет и дает заряд энергии. Чтобы сохранить его дольше, необходимо себя им тоже подпитывать. А если все-таки выгорел, найти свой способ для подзарядки. Потому что темп у всех разный, и ресурс тоже! Но сейчас мы в ресурсе, так что вперед — к делам!

Ранее мы сообщали, что Джамала с семьей отправилась в Турцию, а певица LOBODA отдыхает с мамой и детьми в Греции.

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