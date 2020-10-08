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Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли все подробности своей свадьбы

Сегодня, 12:31

Пара отпразднует свадьбу уже 15 октября

Ведущий шоу "МАСКА" на канале "Украина" Владимир Остапчук и его возлюбленная, нотариус Кристина Горняк, которые недавно объяснили, почему спешат пожениться, сыграют свадьбу уже через неделю. Сколько гостей пригласили на праздник, кто из артистов будет выступать на нем и как пара выбирала кольца и свои свадебные образы, Владимир и Кристина рассказали эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Пара активно готовится к предстоящему празднику, который состоится 15 октября. Обручальные кольца, говорят молодожены, заказывали у украинского дизайнера.

"Когда дизайнер вложил Кристинино кольцо в мое, они идеально подошли, одно в другое заходит. И дизайнер предложила сделать внутри надпись, которую можно прочитать, когда соединишь два кольца в одно", – рассказал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

Какая именно надпись – пара пообещала рассказать на свадьбе. Утром Владимир и Кристина поедут на роспись в ЗАГС, а романтическая церемония обетов запланирована на вечер. Праздник в теплых цветах золотой осени пройдет в загородном комплексе под Киевом, куда молодожены пригласили 45 человек.

"У нас свадьба небольшая. Это круг друзей и родителей. На самом деле мы пригласили тех, кто действительно искренне за нас порадовался. Потому что как ни странно, когда я выставила фото с помолвки, некоторые мои подруги, которые проживают не в Киеве, а в других городах, не поздравили. Не знаю, с чем это связано, но их не будет", – призналась Кристина Горняк.

Не будет на свадьбе и тамады. Пара планирует современный праздник, наполненный музыкой и смехом. На встрече гостей будет играть пианист Евгений Хмара, а развлекать песнями будет LAUD. Имена ведущих пока не раскрывают, но известно, что их будет двое.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

"Это двое парней. Они очень крутые, медийные. Оба круты в импровизациях и оба – авторы", – отметил Остапчук.

На женихе будет костюм черного цвета, а вот у Кристины будет целых три свадебных образа.

"Первые два образа я выбрала в свадебных салонах со Львова. Это мой родной город, вот так мы и встретились. Третий образ я буду шить", – рассказала невеста.

Напомним, Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал.

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